В Киеве вспыхнул мощный пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука.

Возгорание произошло в двухэтажном здании, где расположены гаражи.

Спасателям организовали постоянный подвоз воды и прокладку дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.

Пожар ликвидировали уже через час.

На месте работали 40 человек и 10 единиц спецтехники.

Причина пожара выясняется.

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5 августа спасателям пришло сообщение о том, что в городе Киев в Днепровском районе произошел пожар.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Сагайдака, 96-А. Спасатели локализировали пожар и сейчас ликвидируют его. Для затушения понадобилось вызвать дополнительные силы поскольку в окресностях дома не было противопожарного водоснабжения.

Жертв и пострадавших на данный момент не обнаружено.

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