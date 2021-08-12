В Киеве вспыхнул мощный пожар
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука.
Возгорание произошло в двухэтажном здании, где расположены гаражи.
Спасателям организовали постоянный подвоз воды и прокладку дополнительных магистральных линий до ближайших гидрантов.
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Пожар ликвидировали уже через час.
На месте работали 40 человек и 10 единиц спецтехники.
Причина пожара выясняется.
К слову, в столице произошел пожар частного дома на Левом берегу
5 августа спасателям пришло сообщение о том, что в городе Киев в Днепровском районе произошел пожар.
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Сагайдака, 96-А. Спасатели локализировали пожар и сейчас ликвидируют его. Для затушения понадобилось вызвать дополнительные силы поскольку в окресностях дома не было противопожарного водоснабжения.
Жертв и пострадавших на данный момент не обнаружено.
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