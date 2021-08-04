В Киеве на Куреневке произошел масштабный пожар

4 августа в Киеве произошел массовый пожар на складах. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на телеграм-канал ДТП.Киев

На месте работают спасатели ГСЧС. О пострадавших пока нет информации. Устанавливается причина возгорания.

"Массовые пожары в Киеве на Куреневке: горят склады. Что стало причиной возгорания установит следствие. На месте работают бойцы ГСЧС", пишут в телеграм-канале.

Напомним, 35-летний житель Киева подпалил кафе на Лесном массиве в Киеве. Полиции пришло сообщение, что на улице Шолом-Алейхема подожгли кафе. Спасатели ликвидировали пожар. А полицейские поймали мужчину, который совершил правонарушение.

Как сообщают работники полиции, поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось обсуживание в кафе, поэтому он решил поджечь заведение. Для этого он разбил окно, вылил в помещение зажигательную смесь и поджег её.

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