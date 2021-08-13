Завдяки антициклону Elfi спека в Україні спаде, а їй на зміну прийде комфортна погода

Про те, що чекає українців у п'ятницю, 13 серпня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони повідомили, що погода в країні до кінця тижня зміниться через вплив антициклону Elfi, який принесе з собою відносну прохолоду. У більшості областей буде сонячно і помірно тепло.

Однак, циклон, що утворився над східною частиною Чорного моря, вплине на погоду на південному сході країни. Так, у Запорізькій, Донецькій, Луганській області та в Криму місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.

У північних областях вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +25 до + 27.

На Заході нічні температури коливатимуться від +10 до +12 градусів, а денні – від + 23 до 27.

У центрі вночі температури встановляться на рівні від +11 до +16 градусів, а вдень – від +24 до +28.

На сході вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +20 градусів, а вдень – від +24 до + 27.

У південних областях вночі очікується від +16 до +20 градусів, а вдень – від +26 до + 29.

Нагадаємо, спека нарешті відступить, температура різко впаде.

Як повідомляла Politeka, в Україні б'ють на сполох через погодну аномалію.

Також Politeka писала, що грозові дощі атакують Україну з двох сторін, спека пощадить частину регіонів.