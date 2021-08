У США у віці 68 років померла співачка Ненсі Гріффіт

Виконавиця в жанрі фолк померла в п'ятницю вранці в місті Нешвілл, штат Теннессі. Причину смерті не називають.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на повідомлення Gold Mountain Entertainment, що виступала компанією-менеджером артистки.

Журналісти нагадали, що в 90-х у Гріффіт був діагностований рак. Однак вона успішно здолала захворювання.

Ненсі Гріффіт співала в жанрах кантрі, фолк і рок. Свою кар'єру вона почала ще в підлітковому віці, виступаючи в клубах і на фестивалях в Техасі.

Свій перший студійний альбом There's a Light Beyond These Woods Гріффіт записала в 1978 році. Записаний в 1993-му Other Voices, Other Rooms приніс їй нагороду "Греммі" в номінації "Кращий Сучасний альбом в жанрі фолк", її хіти увійшли в історію музики. У неї був високий голос, але її спів було гладким з різким техаським акцентом.

Всього Гріффіт записала 18 альбомів. Сама співачка величала свою творчість фолкабіллі. Таким чином вона підкреслювала злиття жанрів фолку і кантрі. Заключна праця Гріффіт вийшла в 2012 році і була записана в її домашній студії.

Користувачі Мережі висловлюють своє співчуття родині і близьким співачки: "як сумно. Вона була приголомшливою", " О ні. Несамовиті новини"," Спочивай зі світом і дякую за красиву музику"," сумно, коли йде талановитий виконавець","її музика і голос були чарівними".

