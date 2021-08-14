В США в возрасте 68 лет скончалась певица Нэнси Гриффит
Исполнительница в жанре фолк скончалась в пятницу поутру в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Причину смерти не называют.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сообщение Gold Mountain Entertainment, выступавшей компанией-менеджером артистки.
Журналисты напомнили, что в 90-х у Гриффит был диагностирован рак. Однако она успешно одолела заболевание.
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Нэнси Гриффит пела в жанрах кантри, фолк и рок. Свою карьеру она начала еще в подростковом возрасте, выступая в клубах и на фестивалях в Техасе.
Свой первый студийный альбом There's a Light Beyond These Woods Гриффит записала в 1978 году. Записанный в 1993-м Other Voices, Other Rooms принес ей награду "Грэмми" в номинации "Лучший современный альбом в жанре фолк". Ее хиты вошли в историю музыки. У нее был высокий голос, но ее пение было гладким с резким техасским акцентом.
Итого Гриффит записала 18 альбомов. Сама певица величала свое творчество фолкабилли. Таковским образом она подчеркивала слияние жанров фолка и кантри. Заключительная труд Гриффит вышел в 2012 году и была записана в ее домашней студии.
Пользователи сети выражают свое сочуствие семье и близким певицы: "Как печально. Она была потрясающей", "О нет. Душераздирающие новости", "Покойся с миром и спасибо за красивую музыку", "Печально, когда уходит талантливый исполнитель", "Ее музыка и голос были волшебными".
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