Померла відома італійська актриса театру і кіно, яка працювала з Пазоліні і Соррентіно

Як передає Politeka.net, 14 серпня не стало популярної італійської актриси П'єри дельї Еспості. Вона померла у віці 83 років.

Як передає видання Repubblica причиною смерті актриси стали проблеми з легенями і серцева недостатність. Вона померла в столиці Італії-Римі.

П'єджіанна дельї Еспості народилася 12 березня 1938 року в Болоньї. У 60-70-х працювала з експериментальними театральними трупами, негайно себе зарекомендувавши.

Варто відзначити, що актриса працювала з відомими режисерами, такими як - П'єр Паоло Пазоліні і Паоло Соррентіно. Актриса дебютувала ще в 1966 році в серіалі "Граф Монте Крісто". Далі брала участь в популярних серіалах: "Злочин і кара", "Медея", "солодкі сни".

Остання її роль була в 2015 році в комедійному фільмі "венеціанські Леви", режисера П'єтро Пароліна.

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