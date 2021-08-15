Умерла известная итальянская актриса театра и кино, которая работала с Пазолини и Соррентино
Как передает Politeka.net, 14 августа не стало популярной итальянской актрисы Пьеры Дельи Эспости. Она умерла в возрасте 83 лет.
Как передает издание Repubblica причиной смерти актрисы стали проблемы с легкими и сердечная недостаточность. Она умерла в столице Италии - Риме.
Пьеджианна Дельи Эспости родилась 12 марта 1938 года в Болонье. В 60-70-х работала с экспериментальными театральными труппами, немедля себя зарекомендовав.
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Стоит отметить, что актриса работала с известными режиссерами, такими как - Пьер Паоло Пазолини и Паоло Соррентино. Актриса дебютировала еще в 1966 году в сериале "Граф Монте Кристо". Далее участвовала в популярных сериалах: "Преступление и наказание", "Медея", "Сладкие сны".
Последняя её роль была в 2015 году в комедийном фильме "Венецианские львы", режиссера Пьетро Паролина.
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