Умерла известная итальянская актриса театра и кино, которая работала с Пазолини и Соррентино

Как передает Politeka.net, 14 августа не стало популярной итальянской актрисы Пьеры Дельи Эспости. Она умерла в возрасте 83 лет.

Как передает издание Repubblica причиной смерти актрисы стали проблемы с легкими и сердечная недостаточность. Она умерла в столице Италии - Риме.

Пьеджианна Дельи Эспости родилась 12 марта 1938 года в Болонье. В 60-70-х работала с экспериментальными театральными труппами, немедля себя зарекомендовав.

Стоит отметить, что актриса работала с известными режиссерами, такими как - Пьер Паоло Пазолини и Паоло Соррентино. Актриса дебютировала еще в 1966 году в сериале "Граф Монте Кристо". Далее участвовала в популярных сериалах: "Преступление и наказание", "Медея", "Сладкие сны".

Последняя её роль была в 2015 году в комедийном фильме "Венецианские львы", режиссера Пьетро Паролина.

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