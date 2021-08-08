Мир кино облетела печальная весть

В возрасте 41 года в США умер комик, продюсер, а также соучредитель комедийной группы The Whitest Kids U Know Тревор Мур.

Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление супруги Мура Айми Карлсон.

По ее словам, смерть комика произошла в результате несчастного случая. Однако, что именно произошло, не уточняется.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и всё же для нас он был просто центром всего нашего мира", - заявила жена комика Айми Карлсон.

Мур обрел известность благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank), которая транслировалась на телеканале Disney.

Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильмом "Мисс Март" (Miss March). Кроме этого, за свою карьеру он был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central.

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