Мир кино облетела печальная весть
В возрасте 41 года в США умер комик, продюсер, а также соучредитель комедийной группы The Whitest Kids U Know Тревор Мур.
Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление супруги Мура Айми Карлсон.
По ее словам, смерть комика произошла в результате несчастного случая. Однако, что именно произошло, не уточняется.
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"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и всё же для нас он был просто центром всего нашего мира", - заявила жена комика Айми Карлсон.
Мур обрел известность благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами" (Walk the Prank), которая транслировалась на телеканале Disney.
Актерская карьера Мура отметилась комедийными сериалами "Городские приматы" (The Whitest Kids U'Know), "Лучшая охрана" (Breaking in), а также фильмом "Мисс Март" (Miss March). Кроме этого, за свою карьеру он был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура" на канале Comedy Central.
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