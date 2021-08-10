Советская и российская актриса театра и кино умерла
Актриса театра "Ромэн" и народная артистка России Ляля Анатольевна Боброва умерла на 83-м году жизни в Москве.
Некролог появился в аккаунтах театра в Сети. При этом причина смерти актрисы не указывается.
"С чувством глубокой скорби сообщаем, что ушла из жизни Ляля Анатольевна Боброва. Помимо необыкновенно эффектной сценической внешности и огромного актерского обаяния, Ляля Анатольевна была человеком большой души и сердечности. Светлая память!" - говорится в сообщении.
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В театр Боброву приняли в 1956 году, в возрасте семнадцати лет. Была она очень трудолюбива и ответственна. Все свободное время проводила за кулисами, наблюдая, за игрой ведущих артистов и училась у них игре.
В главной роли молодая артистка впервые появилась в спектакле "Сломанный кнут" в роли Сарпы, которую сыграла блестяще, преодолев тем первую ступеньку, ведущую к вершине.
За свою жизнь она сыграла в более сорока ролей на сцене театра, Ляля Анатольевна стала одной из ведущих актрис "Ромэна" и признанным мастером сцены. Снималась Боброва и в кино, но редко.
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