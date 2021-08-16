В Україну прийде похолодання - синоптики очікують від останньої декади літа температури в межах від 20 до 24 градусів.

Такий прогноз ресурсу Gismeteo.

Синоптики повідомили, що 16 і 17 серпня середня температура в Україні складе 28 градусів. Істотно вона може відрізнятися лише на Заході. 17 і 18 серпня синоптики очікують настання першого етапу похолодання, яке прийде із західних областей. Стовпчики термометрів опустяться до 21-24 градусів.

18, 19 і 20 серпня більш прохолодною стане погода на півночі. Температура там утримається в межах 20-23 градусів. 19, 20 і 21 серпня на південному сході похолодає до 21-25 градусів.

Знову потеплішає в період з 22 по 24 серпня. У ці дні температурні показники піднімуться до 27-30 градусів. Температура знизиться до кінця місяця. На півночі градусник покаже від 20 до 24, на заході – від 19 до 22, в інших областях України – від 21 до 26.

Синоптик Наталка Діденко підтвердила, що українців чекає похолодання. За її словами, до 17 серпня в Рівненській, Луганській та Харківській областях збережеться високий рівень пожежної небезпеки. До кінця дня 16 серпня температура в більшій частині українських міст утримається в межах 28 - 32 градусів. У вівторок-середу температура почне падати, в регіон увірветься холодна повітряна маса.

16 серпня сильні опади не очікуються. Локальні дощі з грозами можуть торкнутися Криму, а також частина східних і західних регіонів. Діденко назвала ці опади освіжаючими і благодатними, проте в деяких місцях такі дощі здатні перетворитися на сильні зливи.

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