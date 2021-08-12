Осень и зима в Украине будут ранними в этом году

Если в сентябре украинцев ждет еще "бабье лето", то уже с октября начнутся первые морозы. При этом синоптики предупреждают о резких перепадах температур - от +20 градусов до -4 градусов. Первый снег также выпадет в октябре.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает "Обозреватель".

По его словам, октябрь будет достаточно сухим. Также возможны резкие изменения температуры в течение нескольких дней на 6-10 градусов. При этом первый снег может выпасть 26 октября на юге Украины.

С 21 по 26 октября на юге Украины также будет резкое похолодание. Столбик термометра опустится на 12 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -2...-4.

Леонид Горбань также отметил, что украинцев в этом году ждет длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Стоит отметить, что погода в Украине до конца августа будет переменчивой. Постепенно в страну придет осеннее похолодание, но будут и периоды адской жары. Синоптики передают, что максимальная температура воздуха в августе ожидается +35 градусов, а минимальная - +21 градус.

Напомним, что дожди атакуют Украину с двух сторон: какой будет погода.

Как Politeka писала, что на Украину набросится антициклон Элфи, жара до +37 атакует страну: известна дата.

Также Politeka сообщала, что в Украине бьют тревогу из-за аномалии: лето станет очень длинным.