Погода в Украине 8 августа позволит украинцам передохнуть от адской жары и в то же время - ни грозовых дождей, ни градов

Как передает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра в воскресенье, 8 августа, погода в Украине будет благоприятной – комфотные +30 и никаких осадков и катаклизмов. На западе слегка прохладнее, чем на востоке.

Так, в Житомире, Виннице, Хмельницком, Ровно, Тернополе, Луцке, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде ожидается солнечная погода, столбики термометров покажут 27-30 градусов днем и 11-14 градусов ночью.

В центральных и северных регионах будет такая же картина, как и на западе.

На востоке и юге прогреется немного больше: днем здесь температура воздуха составит до 33 градусов, а ночью – 20.

В Киеве погода 8 августа будет солнечной, без осадков. Днем ожидается 27-29 градусов, ночью – 13-15. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, в середине августа в Украину вернется сильная жара – до +40 градусов, при почти полном отсутствии облаков. Правда, затем ожидается резкое похолодание. С 18 августа «запахнет осенью», а температура снизится до 20-22 градусов, отмечает синоптик.

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