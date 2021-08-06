Погода в Украине резко изменится с приходом нового циклона Генри

О том, каких сюрпризов стоит ждать украинцам в пятницу, 6 августа, рассказали синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, последний день рабочей недели ознаменуется сильными ливнями в большинстве областей страны. Сухая и солнечная погода сохранится только на Юго-Востоке, где помимо этого будет очень жарко – вплоть до +35 градусов.

А вот остальную территорию Украины накроют сильные дожди и грозы, местами с сильными порывами ветра до 15-20 м/с. Синоптики предупредили, что в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях осадки будут особенно обильными. Вместе с дождями в эти регионы также придет небольшое похолодание.

Так, на Севере Украины ночью ожидается от +16 до +19 градусов, а днем – от +26 до +33.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, а днем – от +21 до +25.

В центре ночные температуры будут колебаться от +16 до +19 градусов, а дневные – от +26 до +34.

На востоке ночью ожидается от +16 до +21 градуса, а днем – от +32 до +35.

В южных областях ночные температуры составят от +19 до +22 градусов, а дневные – от +27 до +34.

Напомним, циклон "взялся" за Украину с новой силой: где нас ждут грозы и град.

Как сообщала Politeka, стихия с новой силой обрушится на украинскую землю: в каких областях объявлен 1-й уровень опасности.

Также Politeka писала, что ураган обрушился на Одесскую область, вырвал деревья с корнями и сорвал крыши.