У Херсонській області, в селі Веселе, загинув сержант Олексій Кустов, поліцейському було 43 роки.

Про це передавати у Facebook Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася 15 серпня. У поліції повідомили, що Олексія Кустова вдарив ножем чоловік, який страждав від психічного розладу. Рани поліцейського виявилися смертельними. Напад на поліцейського стався вранці. Серед постраждалих-фельдшер швидкої.

Олександр Прокудін, начальник обласного главку поліції розповів, що о сьомій годині ранку по спецлінії надійшло повідомлення від мешканки села Веселе. Вона розповіла, що її 44-річний син перебуває на обліку і у нього різко загострився психічний розлад. Мати додала, що змогла замкнути сина на своїй літній кухні.

На місце прибула швидка допомога та екіпаж поліції. Коли медпрацівник і поліцейський опинилися у дворі, чоловік вибрався з літньої кухні, зламавши двері. Він вдарив ножем медика і правоохоронця. Поліцейський помер по дорозі в лікарню. Життя другого потерпілого-поза небезпекою.

На допомогу прибув полк особливого призначення. Його бійці роззброїли і затримали нападника. На місце трагедії прибули слідчі. Злочин кваліфікували, як посягання на життя співробітника правоохоронного органу. Затриманому загрожує від дев'яти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Олексій Кустов-старший сержант поліції. Служив він у Каховському відділі поліції. За словами колег, Олексій був професійним поліцейським, чудовим батьком, люблячим чоловіком.

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