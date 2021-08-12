Стали известны все подробности громкого преступления
В Киеве жестоко убили участницу проекта "Панянка-Селянка" Татьяну. Ее обнаружили мертвой в собственной квартире с многочисленными ножевыми ранениями.
Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".
Известно, что погибшая на дому делала маникюр клиенткам, а также принимала участие в популярном проекте "Панянка-Селянка". По словам знакомых, с мужем у нее были сложные отношения, а недавно она в полуголом виде пряталась от возлюбленного у соседей.
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По информации правоохранительных органов, накануне между Татьяной и ее супругом случился конфликт и драка, в результате которой мужчина нанес несколько ножевых ранений девушке. 51-летнего злоумышленника задержали на месте преступления.
По прибытию на место врачи констатировали смерть, а на ее теле были видны ушибы, резаные раны, а также у нее было перерезано горло.
Открыто криминальное производство по факту убийства. Суд выбрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Идет следствие - мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что девушка познакомилась со своим мужем в соцсети и у них была разница в возрасте в 16 лет. Мужчина перенес инсульт и нуждался в помощи. В результате Татьяна перевезла его в Киев из Харькова, и они стали жить вместе весной 2021 года. В начале лета пара официально узаконила отношения, несмотря на то, что сама девушка рассказывала друзьям, что ее возлюбленный агрессивный и кидался в нее ножами.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.
Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.
Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области водолазы нашли тело погибшей девочки.