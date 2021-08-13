В Польше оборвалась жизнь 24-летнего украинца

Родом Игорь со Львовщины, а в Польшу поехал на заработки, пишет UA-IN.

Трагедия произошла во время пожара в доме в котором жил украинец. Сейчас решается вопрос о перевозке его тела на родину.

Также известно, в Украине его ждала беременная жена, которая написала прощальный пост в соцсетях.

"Ты будешь нашим ангелом, будешь нас оберегать с верху. Такого светлой и доброй человека я не встречала никогда. Мой Игорек спасибо тебе что оставил частичку себя для нас. Я эту частичку буду греть и оберегать под серцем. Вечная память мой мальчик дорогой", - написала девушка.

Ранее мы сообщали, что 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник украинец оказался в канаве.

В это время бурил скважину второй рабочий. Оператор экскаватора не заметил, что мужчина находился в зоне бурения. На место приехали фельдшеры, но мужчину, к сожалению, не удалось спасти.

Напомним, что пожар убил молодую семью, подробности ЧП на Черниговщине: "Попрощаться пришло все село".

Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней: "Тело найдено в...".

Также Politeka писала, что мальчик умер на детской площадке, подробности: врачи не смогли ничего сделать.



