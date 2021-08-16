В Херсонской области, в селе Веселое, при исполнении погиб сержант Алексей Кустов, полицейскому было 43 года.

Об этом сообщили в Facebook главного управления Нацполиции в Херсонской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла 15 августа. В полиции сообщили, что Алексея Кустова ударил ножом мужчина, который страдал от психического расстройства. Раны полицейского оказались смертельными. Нападение на полицейского произошло утром. Среди пострадавших – фельдшер скорой.

Александр Прокудин, начальник областного главка полиции рассказал, что в семь часов утра по спецлинии поступило сообщение от жительницы села Веселое. Она рассказала, что ее 44-летний сын состоит на учете и у него резко обострилось психическое расстройство. Мать добавила, что смогла запереть сына на своей летней кухне.

На место прибыла скорая помощь и экипаж полиции. Когда медработник и полицейский оказались во дворе, мужчина выбрался из летней кухни, взломав дверь. Он ударил ножом медика и правоохранителя. Полицейский умер по пути в больницу. Жизнь второго пострадавшего – вне опасности.

На помощь прибыл полк особого назначения. Его бойцы разоружили и задержали нападавшего. На место трагедии прибыли следователи. Преступление квалифицировали, как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Задержанному грозит от девяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Алексей Кустов - старший сержант полиции. Служил он в Каховском отделе полиции. По словам коллег, Алексей был профессиональным полицейским, замечательным отцом, любящим мужем.

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