Відбійник прошиб авто, в якому їхала сім'я

На трасі поблизу селища Ярмолинці на Хмельниччині в аварію потрапила ціла родина. Аварія сталася вчора, 15 серпня, близько 10.25 на автодорозі Житомир - Чернівці.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Водій не впорався з керуванням і зіткнувся з металевим відбійником, який пробив обшивку авто. Внаслідок ДТП 40-річна дружина водія від отриманих травм загинула на місці події. 43-річного чоловіка у важкому стані госпіталізували до місцевої лікарні.



Відомо, що родина з Чернівців. За попередніми даними поліції, 43 річний водій заснув за кермом. Їхні діти, яким 10 і 17 років, дивом уціліли.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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