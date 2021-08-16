Отбойник прошиб авто, в котором ехала семья

На трассе вблизи поселка Ярмолинцы в Хмельницкой области в аварию попала целая семья. Авария произошла вчера, 15 августа, около 10.25 на автодороге Житомир - Черновцы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Водитель не справился с управлением и столкнулся с металлическим отбойником, который пробил обшивку авто. В результате ДТП 40-летняя жена водителя от полученных травм погибла на месте происшествия. 43-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.



Известно, что семья из Черновцов. По предварительным данным полиции, 43 летний водитель уснул за рулем. Их дети, которым 10 и 17 лет, чудом уцелели.

По данному факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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