Нова втрата наздогнала світ радянського кіно

У віці 78 років помер радянський, естонський актор кіно, театру і ТБ Тину Тамм. Причину смерті артиста не вказують.

Про це повідомляє портал ERR.

Тамм народився 22 листопада 1942 року в Тарту. У 1961 році він закінчив Тартуську 1-у середню школу, а в 1965 році завершив навчання на відділенні сценічного мистецтва Талліннської державної консерваторії.

Чоловік був талановитий у багатьох творчих сферах. Поряд з акторськими роботами в спектаклях, телесеріалах і радіопостановках, Тину Тамм готував і режисирував поетичні вечори, в яких і сам брав участь в ролі декламатора, випускав аудіокасети із записами пісень.

Неповторний майстер кіно і театру Тину Тамм також захоплювався живописом, його улюбленими темами були маски і орхідеї. З 1968 року Тамм був членом клубу захисту орхідей.

Екранний дебют - 1970 рік, історична драма з Георгом Отсом "Між трьома повітріями". У числі інших кіноробіт- "Очманілий від східного вітру","Земля вітрів", серіал "Щаслива вулиця, 13","Кардемон, місто трудівників і розбійників", знаменитий історико-пригодницький мюзикл з Мартою Пукк і Арнольдом Сіккелем "Кривавий камінь". Шкода, що йдуть найкращі.

Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.

Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.

Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.