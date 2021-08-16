Новая утрата настигла мир советского кино
В возрасте 78 лет скончался советский, эстонский актер кино, театра и ТВ Тыну Тамм. Причину смерти артиста не указывают.
Об этом сообщает портал ERR.
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Тамм родился 22 ноября 1942 года в Тарту. В 1961 году он окончил Тартускую 1-ю среднюю школу, а в 1965 году завершил обучение на отделении сценического искусства Таллиннской государственной консерватории.
Мужчина был талантлив во многих творческих сферах. Наряду с актерскими работами в спектаклях, телесериалах и радиопостановках, Тыну Тамм готовил и режиссировал поэтические вечера, в которых и сам участвовал в роли декламатора, выпускал аудиокассеты с записями песен.
Неподражаемый мастер кино и театра Тыну Тамм также увлекался живописью, его любимыми темами были маски и орхидеи. С 1968 года Тамм был членов клуба защиты орхидей.
Экранный дебют - 1970 год, историческая драма с Георгом Отсом "Между тремя поветриями". В числе других киноработ - "Угоревший от восточного ветра", "Земля ветров", сериал "Счастливая улица, 13", "Кардемон, город тружеников и разбойников", знаменитый историко-приключенческий мюзикл с Мартой Пукк и Арнольдом Сиккелем "Кровавый камень". Жаль, что уходят самые лучшие.
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