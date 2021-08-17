Погоду в Україні у вівторок, 17 серпня, визначатиме атмосферний фронт
Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів значно побільшає, до того ж місцями ситуація буде доволі небезпечною.
Так, 17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вітер переважно південний, 5-10 м/с. На решті території буде сухо.
Крім того, 17 серпня у північних, центральних, Харківській, Луганській та Чернівецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Зазначимо, синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook попередила, що атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano принесе до України не лише опади, а й зниження температури.
Температура вночі 14-19°, удень 28-33°, у більшості західних областей 22-27°.
У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 17-19°, удень 30-32°.
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