Рясні дощі накоїли біди на популярних курортах в РФ
Про це повідомляє МНС Росії.
За даними відомства, підтоплено 24 населених пункти, було евакуйовано 1 531 особу, з них 991 дитину.
"У містах Анапа, Кримськ і Темрюк працюють оперативні групи, аеромобільне угруповання і зведений загін Головного управління, застосовується розрахунок безпілотних літальних систем, організована робота оперативного штабу Головного управління", - йдеться в повідомленні.
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До слова, в окупованому Криму знову потоп
Під Сімферополем потік води заблокував трасу і підтопив житлові будинки, повідомляє прес-служба МНС незаконно анексованого Криму.
Вода в результаті сильний дощів зійшла на ділянку автодороги Сімферополь-Ялта, рух транспорту по ній ускладнено.
Опади із зони підтоплення сходить самопливом, ведеться збір та уточнення інформації.
Шестеро людей евакуюють із зони підтоплення в селі Краснолісся Сімферопольського району.
Через дощ Річка Тавель вийшла з берегів, рух на дорозі біля сіл Краснолісся і добре було паралізовано.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.