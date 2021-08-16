Рясні дощі накоїли біди на популярних курортах в РФ

Про це повідомляє МНС Росії.

За даними відомства, підтоплено 24 населених пункти, було евакуйовано 1 531 особу, з них 991 дитину.

"У містах Анапа, Кримськ і Темрюк працюють оперативні групи, аеромобільне угруповання і зведений загін Головного управління, застосовується розрахунок безпілотних літальних систем, організована робота оперативного штабу Головного управління", - йдеться в повідомленні.

У Геленджику людей попередили про можливе НС, включили сирени.

До слова, в окупованому Криму знову потоп

Під Сімферополем потік води заблокував трасу і підтопив житлові будинки, повідомляє прес-служба МНС незаконно анексованого Криму.

Вода в результаті сильний дощів зійшла на ділянку автодороги Сімферополь-Ялта, рух транспорту по ній ускладнено.

Опади із зони підтоплення сходить самопливом, ведеться збір та уточнення інформації.

Шестеро людей евакуюють із зони підтоплення в селі Краснолісся Сімферопольського району.

Через дощ Річка Тавель вийшла з берегів, рух на дорозі біля сіл Краснолісся і добре було паралізовано.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося хімічній.

Також Politeka повідомляла, що Київ перетворився на" величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.