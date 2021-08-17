Погоду в Украине во вторник, 17 августа, будет определять атмосферный фронт

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков значительно увеличится, к тому же местами ситуация будет довольно опасной.

Так, 17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый). Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. На остальной территории будет сухо.

Кроме того, 17 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook предупредила, что атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano принесет в Украину не только осадки, но и снижению температуры.

Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 22-27°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Напомним, буря движется в Украину, сделано срочное предупреждение: когда ждать непогоды.

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