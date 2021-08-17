Пітер Фляйшман - один з безперечних і визнаних лідерів німецького кіно

Німецький режисер, актор, сценарист і продюсер Пітер Фляйшман помер на 85-му році життя в госпіталі в Потсдамі. Фляйшман помер 11 серпня в оточенні сім'ї. Причина смерті режисера не названа.

Про це повідомило видання Der Tagesspigel.

Фляйшман був одним з найяскравіших представників німецького кінематографа 60-х і 70-х років. Його фільм "Дзвони Сілезії" був номінований на головний приз Каннського фестивалю в 1972 році.

Сценарист і режисер Фляйшман відомий по культовій картині "Важко бути богом" 1989 року. Це кіноадаптація твору братів Стругацьких. Стрічка створювалася зусиллями німецько-франко-радянсько-швейцарського виробництва.

У дев'яності роки Флейшманн керував студією Babelsberg, а в 2003 році він також став одним із засновників німецької Кіноакадемії

У числі його найзнаменитіших стрічок - "Німеччина, Німеччина"," Гамбурзька хвороба","Помста Доротеї","Дзвони Сілезії","Осінь волохатиків". На жаль стало одним генієм менше, який до останніх секунд радів життю.

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