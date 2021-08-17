Питер Фляйшман - один из несомненных и признанных лидеров немецкого кино

Немецкий режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Питер Фляйшман умер на 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме. Фляйшман скончался 11 августа в окружении семьи. Причина смерти режиссера не названа.

Об этом сообщает Der Tagesspigel.

Фляйшман был одним из ярчайших представителей немецкого кинематографа 60-х и 70-х годов. Его фильм "Колокола Силезии" был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году.

Сценарист и режиссер Фляйшман известен по культовой картине "Трудно быть богом" 1989 года. Это киноадаптация произведения братьев Стругацких. Лента создавалась усилиями германо-франко-советско-швейцарского производства.

В девяностые годы Флейшманн руководил студией Babelsberg, а в 2003 году он также стал одним из основателей Немецкой киноакадемии

В числе его самых знаменитых лент - "Германия, Германия", "Гамбургская болезнь", "Месть Доротеи", "Колокола Силезии", "Осень волосатиков". К сожалению стало одним гением меньше, который до последних секунд радовался жизни.

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