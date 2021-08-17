Питер Фляйшман - один из несомненных и признанных лидеров немецкого кино
Немецкий режиссёр, актёр, сценарист и продюсер Питер Фляйшман умер на 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме. Фляйшман скончался 11 августа в окружении семьи. Причина смерти режиссера не названа.
Об этом сообщает Der Tagesspigel.
Фляйшман был одним из ярчайших представителей немецкого кинематографа 60-х и 70-х годов. Его фильм "Колокола Силезии" был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
Ротару в платье-вышиванке обратилась к фанатам перед поездкой в Россию: "Какая же вы..."
Олег Винник сообщил украинкам радостную новость, фото: "Волчицы будут самые счастливые"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
Сценарист и режиссер Фляйшман известен по культовой картине "Трудно быть богом" 1989 года. Это киноадаптация произведения братьев Стругацких. Лента создавалась усилиями германо-франко-советско-швейцарского производства.
В девяностые годы Флейшманн руководил студией Babelsberg, а в 2003 году он также стал одним из основателей Немецкой киноакадемии
В числе его самых знаменитых лент - "Германия, Германия", "Гамбургская болезнь", "Месть Доротеи", "Колокола Силезии", "Осень волосатиков". К сожалению стало одним гением меньше, который до последних секунд радовался жизни.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.