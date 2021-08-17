Яблучний Спас українські віряни відзначатимуть 19 серпня
Зовсім скоро християни відзначатимуть свято Преображення Господнє, народна назва цього свята-Яблучний Спас.
Це одне з ключових християнських свят, до нього завжди готувалися заздалегідь.
До церкви в цей день несли кошики, повні щедрих дарів природи: груш, яблук, меду, слив.
Вважалося, що головний атрибут свята – яблуко, не можна їсти до 19 серпня, а ось після освячення в церкві можна їсти всі фрукти.
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У цей день господині готують різну випічку з яблуками і медом – пиріжки, штрудлі, рулети.
На Спас випікали перший хліб із зерна нового врожаю.
На полі, де зібрали всю пшеницю, залишали останній сніп – щоб польовим духам було, куди ховатися на зиму.
Прикмети на 19 серпня
- Який Яблучний Спас-такий і січень.
- Сухий день віщує суху осінь, мокрий — дощову, а ясний — сувору зиму.
- Якщо не їсти яблук до Яблучного Спаса, а потім 19 серпня в Свято спробувати яблуко з медом і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться.
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