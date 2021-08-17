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Яблочный Спас украинские верующие будут отмечать 19 августа

Совсем скоро христиане будут отмечать праздник Преображения Господне, народное название этого праздника-Яблочный Спас.

Это один из ключевых христианских праздников, к нему всегда готовились заранее.

В церковь в этот день несли корзины, полные щедрых даров природы: груш, яблок, меда, слив.

Считалось, что главный атрибут праздника – яблоко, нельзя есть до 19 августа, а вот после освящения в церкви можно есть все фрукты.

В этот день хозяйки готовят различную выпечку с яблоками и медом – пирожки, штрудли, рулеты.

На Спас выпекали первый хлеб из зерна нового урожая.

На поле, где собрали всю пшеницу, оставляли последний сноп – чтобы полевым духам было, куда прятаться на зиму.

Приметы на 19 августа

Какой Яблочный Спас — такой и январь.

Сухой день предвещает сухую осень, мокрый — дождливую, а ясный — суровую зиму.

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, а затем 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Напомним, про Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в Украине: что важно сделать в эти дни

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