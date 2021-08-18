Українському літаку вдалося полетіти з Кабула забравши 79 пасажирів, оскільки він знаходився на дальній стоянці, до якої не змогли добігти панікуючі люди.

Про це на правах анонімності розповіла пасажирка рейсу, яка три роки була співробітницею аеропорту, передає"ВВС News Україна».

"Я не встигла злякатися. Там панував хаос і штовханина. Люди тиснули один одного, кожен хотів якомога швидше потрапити в літак. Люди займали місця в будь-якому літаку. Якщо їх не брали, вони блокували лайнер", - розповіла українка.

Вона підтвердила, що парк літаків знаходиться в аеропорту, а натовп людей його руйнує. Співробітниця розповіла, що допомогла представникам України сформувати списки людей, яким необхідна Евакуація.

Вона уточнила, що частина цих громадян раніше покинули Афганістан, але серед них є і ті, у кого немає бажання відлітати з цієї країни. Жінка додала, що оскільки місто перекрили, у людей було мало шансів потрапити в аеропорт для евакуації.

Довідка:

"Талібан" – це ісламістський рух, який стояв при владі в Афганістані в 1996-2001 роках. Після повалення уряду, таліби повстали проти влади і вступили в бої. У 2020 році представники «Талібану» і США домовилися про мир. У 2021 році почалося виведення американських військ з Афганістану, що призвело до різкого погіршення ситуації в країні. До середини серпня представники "Талібану" встигли отримати контроль майже над усією територією країни.

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