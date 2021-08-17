В Кабуле остались 12 украинцев
Украинец Иван в Кабуле работает военным по контракту уже около 2-х лет, передает "24 канал".
Сестра мужчины Наталья рассказала, что о ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали.
"Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать из своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе", – возмущена женщина.
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Сестра украинца призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане и на Фейсбуке ведомства.
К слову, житель Одесской области не может выбраться из захваченного талибами Афганистана
Его супруга забила тревогу и попросила помощи украинских властей. Об этом рассказал зампред Одесского областного совета.
По словам политика, что к нему обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону.
Напомним, что житель Одесчины попал в беду в Афганистане: что известно на данный момент
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