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В Кабуле остались 12 украинцев

Украинец Иван в Кабуле работает военным по контракту уже около 2-х лет, передает "24 канал".

Сестра мужчины Наталья рассказала, что о ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали.

"Неужели не было больше наших граждан? Надо начинать из своих людей. У вас 12 ребят сидят на той базе", – возмущена женщина.

Сестра украинца призналась, что смогла связаться только с посольством Украины в Таджикистане и на Фейсбуке ведомства.

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Его супруга забила тревогу и попросила помощи украинских властей. Об этом рассказал зампред Одесского областного совета.

По словам политика, что к нему обратилась жительница Болграда, Ибрагимова Валерия Георгиевна, супруг которой, Лазарев Иван Степанович, находится там без возможности добраться самостоятельно в аэропорт Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону.

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