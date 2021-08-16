Самолет Вооруженных сил Афганистана, упавший в Узбекистане, сбила система противовоздушной обороны при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Gazeta.uz со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

В ведомстве уже подтвердили факт авиакатастрофы с военным самолетом Афганистана. Двум летчикам указанного самолета удалось выжить. Их забрали в больницу, которая находится в узбекистанском Термезе. В военном ведомстве рассказали, что после незаконного пересечения границы самолетом, в Узбекистане начали расследование. В Минобороны этой сраны также подчеркнули, что при крушении самолета никто не погиб.

Отметим, что 15 августа, в воскресенье, подразделения Талибана вошли в Кабул - столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани в настоящее время покинул страну. Согласно заявлению политического офиса талибов, война в Афганистане подошла к концу. По его словам, форма и тип правления нового режима станут ясны в ближайшее время. В аэропорту Кабула начался хаос. Талибы взяли под контроль всю страну. Тысячи местных жителей из-за этого решили немедленно ее покинуть.

Именно 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области потерпел крушение афганский военный самолет. Видеокадры и фотографии происшествия опубликовали в социальных сетях. На них можно рассмотреть фрагменты разбитой воздушной машины. Сразу после падения появились сообщения об одном пострадавшем, но вскоре данные изменились. В Минобороны страны сразу же заявили, что начали «изучать ситуацию». В Министерстве иностранных Узбекистана отказались комментировать происшествие.

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