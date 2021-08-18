Украинскому самолету удалось улететь из Кабула забрав 79 пассажиров, поскольку он находился на дальней стоянке, до которой не смогли добежать паникующие люди.
Об этом на правах анонимности рассказала пассажирка рейса, которая три года была сотрудницей аэропорта, передает «ВВС News Україна».
"Я не успела испугаться. Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете. Если их не брали, они блокировали лайнер», - рассказала украинка.
Она подтвердила, что парк самолетов находится в аэропорту, а толпа людей его разрушает. Сотрудница рассказала, что помогла представителям Украины сформировать списки людей, которым необходима эвакуация.
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Она уточнила, что часть этих граждан ранее покинули Афганистан, но среди них есть и те, у кого нет желания улетать из этой страны. Женщина добавила, что поскольку город перекрыли, у людей было мало шансов попасть в аэропорт для эвакуации.
Справка:
«Талибан» — это исламистское движение, которое стояло у власти в Афганистане в 1996 – 2001 годах. После свержения правительства, талибы восстали против власти и вступили в бои. В 2020 году представители «Талибана» и США договорились о мире. В 2021 году начался вывод американских войск из Афганистана, что привело к резкому ухудшению ситуации в стране. К средине августа представители «Талибана» успели получить контроль почти над всей территорией страны.
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