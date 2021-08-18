У Києві спалахнули МАФи
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
У Києві на Святошино горіли кілька кіосків-на місце злетілися рятувальники.
Так, на проспекті Перемоги загорілися МАФи - вогонь поширився як мінімум на три кіоски.
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Про постраждалих і причини загоряння офіційної інформації на даний момент немає.
До слова, в квартирі житлового дев'ятиповерхового будинку в Києві спалахнула пожежа. В результаті події ніхто не постраждав.
Вогонь виник у квартирі на останньому поверсі. Попередньо встановлено, що загоряння сталося в одній з кімнат житла, після чого поширилося на балкон. Вогонь з клубами чорного диму, буквально виривалися з квартири.
На місці працювали пожежники, рятувальники та спецтехніка. Причина пожежі поки не встановлена. Обійшлося без постраждалих.
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