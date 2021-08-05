В столице произошел пожар частного дома на Левом берегу

5 августа спасателям пришло сообщение о том, что в городе Киев в Днепровском районе произошел пожар. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме на улице Сагайдака, 96-А. Спасатели локализировали пожар и сейчас ликвидируют его. Для затушения понадобилось вызвать дополнительные силы поскольку в окресностях дома не было противопожарного водоснабжения.

Жертв и пострадавших на данный момент не обнаружено.

Напомним, 35-летний мужчина подпалил кафе на Лесном массиве в Киеве.

Полиции пришло сообщение, что на улице Шолом-Алейхема подожгли кафе. Спасатели ликвидировали пожар. А полицейские поймали мужчину, который совершил правонарушение.

Как сообщают работники полиции, поджигатель объяснил свой поступок тем, что ему не понравилось обсуживание в кафе, поэтому он решил поджечь заведение. Для этого он разбил окно, вылил в помещение зажигательную смесь и поджег её.

Ранее сообщалось, мужчина решил отомстить знакомому из-за участка земли и поплатился: "сгорел гараж и два авто"

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