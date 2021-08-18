В Киеве вспыхнули МАФы
Об этом сообщает "Киев оперативный".
В Киеве на Святошино горели несколько киосков - на место слетелись спасатели.
Так, на проспекте Победы загорелись МАФы - огонь распространился как минимум на три киоска.
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О пострадавших и причинах возгорания официальной информации на данный момент нет.
К слову, в квартире жилого девятиэтажного дома в Киеве вспыхнул пожар. В результате происшествия никто не пострадал.
Огонь возник в квартире на последнем этаже. Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат жилища, после чего распространилось на балкон. Огонь с клубами черного дыма, буквально вырывались из квартиры.
На месте работали пожарные, спасатели и спецтехника. Причина пожара пока не установлена. Обошлось без пострадавших.
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