В Одесі 18 серпня забрали в лікарню чотирьох дітей, які заразилися коронавірусом в оздоровчому центрі під назвою «Молода гвардія».

Про це повідомляє «УНІАН».

В адміністрації розповіли, що зараз всі хворі діти – під наглядом медиків. Представники табору додали, що в ньому ввели жорсткий карантин. У "молоду гвардію" не впускають сторонніх.

Журналісти з'ясували, що дітей відвезли в лікарню №3. За попередніми даними, у них виявили ускладнення від коронавірусу. Олена Артемова, директор зазначеної лікарні повідомила, що у малюків виявили респіраторну інфекцію з нездужанням, головним болем, кашлем і температурою.

Артемова додала, що діагноз дітей вдалося підтвердити, тому їх помістили у відділення для лікування хворих з коронавірусом. Віталій Гончаров, головний санлікар Одеської області повідомив, що кількість інфікованих збільшилася до 45. Гончаров додав, що хворих хочуть вибірково протестувати на «Дельту».

Нагадаємо, що в таборі «Молода гвардія» у більш ніж сорока дітей і трьох вожатих знайшли коронавірус. Хворим дітям від 12 до 14 років. Незабаром, інфікованих ізолювали. Підвищену температуру виявили у п'яти дітей. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Дитячий центр знаходиться в місті Одеса на вулиці Миколаївська дорога, в будинку №172. До складу цього центру включені три табори» Прибережний«,» Сонячний«,»Зоряний".

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