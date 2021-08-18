В Одессе 18 августа забрали в больницу четверых детей, которые заразились коронавирусом в оздоровительном центре под названием «Молодая гвардия».

Об этом сообщает «УНИАН».

В администрации рассказали, что сейчас все больные дети – под наблюдением медиков. Представители лагеря добавили, что в нем ввели жесткий карантин. В «Молодую гвардию» не впускают посторонних.

Журналисты выяснили, что детей увезли в больницу №3. По предварительным данным, у них обнаружили осложнения от коронавируса. Елена Артемова, директор указанной больницы сообщила, что у малышей обнаружили респираторную инфекцию с недомоганием, головной болью, кашлем и температурой.

Артемова добавила, что диагноз детей удалось подтвердить, поэтому их поместили в отделение для лечения больных с коронавирусом. Виталий Гончаров, главный санврач Одесской области сообщил, что количество инфицированных увеличилось до 45. Гончаров добавил, что заболевших хотят выборочно протестировать на «Дельту».

Напомним, что в лагере «Молодая гвардия» у более чем сорока детей и троих вожатых нашли коронавирус. Заболевшим детям от 12 до 14 лет. Вскоре, инфицированных изолировали. Повышенную температуру обнаружили у пяти детей. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения санитарных норм. Детский центр находится в городе Одесса на улице Николаевская дорога, в доме №172. В состав этого центра включены три лагеря «Прибрежный», «Солнечный», «Звездный».

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