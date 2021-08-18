В Україні в даний час не закриватимуть кордони, щоб стримати поширення коронавірусу штаму «Дельта».

Про це повідомив Дмитро Кулеба, глава Міністерства закордонних справ, - передає «1+1».

"Ми посилили правила в'їзду на територію України через штам «Дельта». Якщо потрібно, будемо вводити жорсткі заходи для захисту здоров'я українців. Повного закриття кордону поки немає на порядку денному", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що в Україні посилили правила в'їзду в країну, але до більш жорстких заходів пообіцяв перейти, якщо ситуація з поширенням «дельти» зміниться.

Раніше в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що для паломників змінили правила переходу через держкордон нашої країни. Щоб потрапити в Україну, їм доведеться пред'явити ряд документів, а також страховку. Паломникам потрібно страховка на весь період відвідування нашої країни, вона повинна повністю покрити витрати, яких зажадає лікування від коронавірусу при можливому інфікуванні. Для переходу кордону також буде потрібно негативний ПЛР-тест. Його необхідно зробити не пізніше 72 годин до переходу через кордон. 72-годинний експрес-тест з негативним результатом. Також буде потрібно підтвердження всього курсу вакцинації, при якому використовувалися препарати, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Серед документів повинен бути і covid-сертифікат, виданий в одній з країн, з якою є угода в України.

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