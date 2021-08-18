В Украине в настоящее время не будут закрывать границы, чтобы сдержать распространение коронавируса штамма «Дельта».

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел, - передает «1+1».

«Мы ужесточили правила въезда на территорию Украины из-за штамма «Дельта». Если нужно, будем вводить жесткие меры для защиты здоровья украинцев. Полного закрытия границы пока нет на повестке дня», - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в Украине ужесточили правила въезда в страну, но к более жестким мерам пообещал перейти, если ситуация с распространением «Дельты» изменится.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что для паломников изменили правила перехода через госграницу нашей страны. Чтобы попасть в Украину, им придется предъявить ряд документов, а также страховку. Паломникам потребуется страховка на весь период посещения нашей страны, она должна полностью покрыть расходы, которых потребует лечение от коронавируса при возможном инфицировании. Для перехода границы также потребуется негативный ПЦР-тест. Его необходимо сделать не позднее 72 часов до перехода через границу. 72-часовой экспресс-тест с отрицательным результатом. Также потребуется подтверждение всего курса вакцинации, при котором использовались препараты, одобренные Всемирной организацией здравоохранения. Среди документов должен быть и COVID-сертификат, выданный в одной из стран, с которой есть соглашение у Украины.

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