У Києві колишній поліцейський отримав шість років в'язниці за те, що 11 разів вдарив ножем колегу в момент конфлікту.

Про це розказали в Київській міській прокуратурі.

За даними правоохоронців, конфлікт стався в далекому 2019 році. Сварка розгорілася в гуртожитку. Там жили співробітник патрульної поліції і обвинувачений. Відомо, що в момент конфлікту жертва і колега, що напав на неї, були п'яні.

Між поліцейськими почалася словесна перепалка, яка обернулася бійкою, в ході якої обвинувачений завдав одинадцять ударів ножем в різні частини тіла своєму колезі. Медексперти провели експертизу і оцінили рани, як важкі.

Винним колишнього поліцейського визнали в Київському райсуді.

Раніше ми повідомляли, що інший поліцейський спробував "відмазати" в суді п'яного водія. Цим правоохоронцем виявився заступник начальника відділу поліції в Одеській області. Його спіймали колеги на хабарі. Слідчі з'ясували, що поліцейський вирішив допомогти водієві піти від покарання за водіння в нетверезому вигляді. За свої послуги заступник начальника попросив винагороду в 400 доларів. За зазначені гроші, він взяв на себе зобов'язання попросити суддю затягнути справу і на цій підставі надалі закрити. Наразі правоохоронці вирішують питання про відсторонення від посади вказаного заступника начальника. Для нього обирають запобіжний захід. Якщо в суді його визнають винним, наступні п'ять років життя він може провести у в'язниці.

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