В Киеве бывший полицейский получил шесть лет тюрьмы за то, что 11 раз ударил ножом коллегу в момент конфликта.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным правоохранителей, конфликт произошел в далеком 2019 году. Ссора разгорелась в общежитии. Там жили сотрудник патрульной полиции и обвиняемый. Известно, что в момент конфликта жертва и напавший на нее коллега были пьяны.

Между полицейскими началась словесная перепалка, которая обернулась дракой, в ходе которой обвиняемый нанес одиннадцать ударов ножом в различные части тела своему коллеге. Медэксперты провели экспертизу и оценили раны, как тяжелые.

Виновным бывшего полицейского признали в киевском райсуде.

Ранее мы сообщали, что другой полицейский попытался «отмазать» в суде пьяного водителя. Этим правоохранителем оказался заместитель начальника отдела полиции в Одесской области. Его поймали коллеги на взятке. Следователи выяснили, что полицейский решил помочь водителю уйти от наказания за вождение в нетрезвом виде. За свои услуги замначальника попросил вознаграждение в 400 долларов. За указанные деньги, он взял на себя обязательство попросить судью затянуть дело и на этом основании в последствии его закрыть. Сейчас правоохранители решают вопрос об отстранении от должности указанного заместителя начальника. Для него избирают меру пресечения. Если в суде его признают виновным, следующие пять лет жизни он может провести в тюрьме.

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