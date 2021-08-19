Погода в Україні 19 серпня на частині країни буде переважно прохолодною – на іншій частині - пройдуть грози, місцями зі шквалами та градом

Згідно з даними Укргідрометцентру, у четвер 19 серпня, стовпчики термометрів опустяться на заході (9-11 градусів вночі і 22-24 градуси вдень) і півночі (15-17 градусів вночі і до 25 градусів вдень). Опади при цьому не передбачаються, передає Politeka.net.

На решті території короткочасні грозові дощі, місцями град, у центральних та південних областях місцями значні дощі. Температура повітря при цьому буде трохи вище, ніж на заході. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16-20 градусів, а вдень – 27-33 градуси.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-східний, 7-12 м/с. У центральних, південних, вдень також у східних областях місцями шквали 15-20 м/с.

У Києві 19 серпня синоптики обіцяють опади тільки вночі, температура повітря при цьому буде 15-17 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21-23 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, якою буде погода в Україні у вересні. Так, половина першого осіннього місяця буде досить теплою, незначні опади можуть пройти 5,7 і 11 вересня. А ось останні спекотні дні, обіцяє експерт, помахають українцям ручкою 13-14 вересня. Після чого, з середини місяця різко похолодає - до 6-8 градусів вночі і 18-20 градусів вдень.

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