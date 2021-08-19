Погода в Украине 19 августа на части страны будет преимущественно прохладной, на другой части – пройдут грозы, местами со шквалами и градом

Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг 19 августа, столбики термометров опустятся на западе (9-11 градусов ночью и 22-24 градуса днем) и севере (15-17 градусов ночью и до 25 градусов днем). Осадки при этом не предвидятся, передает Politeka.net.

На остальной территории кратковременные грозовые дожди, местами град, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Температура воздуха при этом будет несколько выше, чем на западе. Ночью столбики термометров покажут 16-20 градусов, а днем – 27-33 градуса.

Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с. В центральных, южных, днем также в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 19 августа синоптики обещают осадки только ночью, температура воздуха при этом будет 15-17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре. Так, половина первого осеннего месяца будет довольно теплой, незначительные осадки могут пройти 5,7 и 11 сентября. А вот последние жаркие деньки, обещает эксперт, помашут украинцам ручкой 13-14 сентября. После чего, с середины месяца резко похолодает - до 6-8 градусов ночью и 18-20 градусов днем.

Напомним, что непогода накроет Украину с новой силой: где будут сильные дожди и шквалы