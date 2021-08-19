Погода в Украине 19 августа на части страны будет преимущественно прохладной, на другой части – пройдут грозы, местами со шквалами и градом
Согласно данным Укргидрометцентра, в четверг 19 августа, столбики термометров опустятся на западе (9-11 градусов ночью и 22-24 градуса днем) и севере (15-17 градусов ночью и до 25 градусов днем). Осадки при этом не предвидятся, передает Politeka.net.
На остальной территории кратковременные грозовые дожди, местами град, в центральных и южных областях местами значительные дожди. Температура воздуха при этом будет несколько выше, чем на западе. Ночью столбики термометров покажут 16-20 градусов, а днем – 27-33 градуса.
Ветер северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с. В центральных, южных, днем также в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с.
72-летняя Пугачева показала себя без макияжа крупным планом и пожаловалась: "Вот и морщинки..."
Гросу на вечеринке с Каменских, Сасанчиным и Дикусаром высмеяли за сомнительный образ: "У Пугачевой паклю одолжила?"
Опасный астероид летит к Земле: ученые NASA оценили риски для планеты, "больше, чем 99% других"
Самолет с россиянами рухнул в аэропорту: момент попал на видео, первые данные
Гибель мэра Кривого Рога, раскрыто содержание найденных в доме записок: новые подробности и фото
В Киеве 19 августа синоптики обещают осадки только ночью, температура воздуха при этом будет 15-17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 21-23 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре. Так, половина первого осеннего месяца будет довольно теплой, незначительные осадки могут пройти 5,7 и 11 сентября. А вот последние жаркие деньки, обещает эксперт, помашут украинцам ручкой 13-14 сентября. После чего, с середины месяца резко похолодает - до 6-8 градусов ночью и 18-20 градусов днем.
Напомним, что непогода накроет Украину с новой силой: где будут сильные дожди и шквалы
Как сообщала Politeka, по Одесчине ударят грозы с градом: когда ждать непогоды
Также Politeka писала, что чрезвычайную опасность объявили в Украине, какие области в зоне риска: срочное заявление ГСЧС