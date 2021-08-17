Из-за жары в Украине снова пожароопасно, под угрозой несколько областей

Спасатели объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине из-за жары. Стало известно, какие области под угрозой.

Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в северных, центральных, а также Харьковской, Луганской и Ровенской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем там ожидается от 30 до 32 градусов тепла, возможна небольшая облачность, без осадков.

Между тем, по прогнозам синоптиков, некоторые регионы страны, во вторник, 17 августа, накроют дожди.

По прогнозу метеорологов, днем в Житомирской, Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Был объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве 17 августа будет солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем +30...+32 градусов по Цельсию.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.