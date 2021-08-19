На 69-му році життя помер відомий актор французьких комедій Тьєррі Ліагр
Про це повідомило акторське агентство SB Talents на своїй сторінці в Twitter.
"Його талант, його доброту і його сміх запам'ятає кожен, хто зустрічав його», - йдеться в повідомленні.
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Ліагр відомий ролями в комедіях "Банзай", "Суп з капусти", "Відкрийте, поліція! 2", "Тотальне стеження".
Тьєррі Ліагре також зробив собі ім'я у фільмі «Прибульці» в 1993 році разом з Жаном Рено і Крістіаном Клав'є, де він зіграв божевільного від люті кухаря ресторану
Актриса і режисер Кетрін Маршал вшанувала його у своєму Твіттері.
"Ми так багато сміялися разом. Я сподіваюся, що ти знайдеш друзів, які будуть сміятися там, нагорі. Ми тут зараз не надто багато сміємося, але не хвилюйтеся, це повернеться», - написала вона.
Відхід актора засмутив численних його шанувальників.
"Прийміть наші співчуття", "Мої щирі співчуття, він залишився з ангелами, він був дуже доброю і дуже сміливою людиною", "Він був талановитим актором, який змусив нас сміятися. Нехай спочиває зі світом", - пишуть в мережі.
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