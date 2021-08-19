На 69-му році життя помер відомий актор французьких комедій Тьєррі Ліагр

Про це повідомило акторське агентство SB Talents на своїй сторінці в Twitter.

"Його талант, його доброту і його сміх запам'ятає кожен, хто зустрічав його», - йдеться в повідомленні.

L’Agence SB Talents a l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Thierry Liagre.

Tous ceux qui l’ont rencontré n’oublieront pas son talent, sa gentillesse et son rire.

Toutes mes pensées et mon affection accompagnent sa famille et ses proches. — SB Talents (@sb_talents) August 18, 2021

Ліагр відомий ролями в комедіях "Банзай", "Суп з капусти", "Відкрийте, поліція! 2", "Тотальне стеження".

Triste nouvelle nous venons d'apprendre le décès de Thierry Liagre il avait jouer le rôle du capitaine Garcia dans Les vacances de l'amour et il avait également jouer le rôle du Père Noël dans l'un des primes de LMA toute nos condoléances a sa famille et amis 😪 pic.twitter.com/4OYy3y3gKB — Les Mystères de l'amour - LMA (@LMA_LMDLA) August 18, 2021

Тьєррі Ліагре також зробив собі ім'я у фільмі «Прибульці» в 1993 році разом з Жаном Рено і Крістіаном Клав'є, де він зіграв божевільного від люті кухаря ресторану

Актриса і режисер Кетрін Маршал вшанувала його у своєму Твіттері.

"Ми так багато сміялися разом. Я сподіваюся, що ти знайдеш друзів, які будуть сміятися там, нагорі. Ми тут зараз не надто багато сміємося, але не хвилюйтеся, це повернеться», - написала вона.

Disparition du comédien #ThierryLiagre à l'âge de 68 ans. On avait pu le voir dans bon nombre de films parmi lesquels "La Soupe aux Choux", "Les Visiteurs" ou "Les Rivières Pourpres 2". Il avait également joué dans la série "Les Vacances de L'Amour". #RIPThierryLiagre pic.twitter.com/zYKghr6RfF — Cinephemeride [Fabrice] (@Cinephemeride) August 18, 2021

Відхід актора засмутив численних його шанувальників.

"Прийміть наші співчуття", "Мої щирі співчуття, він залишився з ангелами, він був дуже доброю і дуже сміливою людиною", "Він був талановитим актором, який змусив нас сміятися. Нехай спочиває зі світом", - пишуть в мережі.

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