На 69-м году жизни скончался известный актер французских комедий Тьерри Лиагр

Об этом сообщило актёрское агентство SB Talents на своей странице в Twitter.

«Его талант, его доброту и его смех запомнит каждый, кто встречал его», - говорится в сообщении.

L’Agence SB Talents a l’immense tristesse de vous annoncer le décès de Thierry Liagre.

Tous ceux qui l’ont rencontré n’oublieront pas son talent, sa gentillesse et son rire.

Toutes mes pensées et mon affection accompagnent sa famille et ses proches. — SB Talents (@sb_talents) August 18, 2021

Лиагр известен ролями в комедиях «Банзай», «Суп из капусты», «Откройте, полиция! 2», «Тотальная слежка».

Triste nouvelle nous venons d'apprendre le décès de Thierry Liagre il avait jouer le rôle du capitaine Garcia dans Les vacances de l'amour et il avait également jouer le rôle du Père Noël dans l'un des primes de LMA toute nos condoléances a sa famille et amis 😪 pic.twitter.com/4OYy3y3gKB — Les Mystères de l'amour - LMA (@LMA_LMDLA) August 18, 2021

Тьерри Лиагре также сделал себе имя в фильме «Пришельцы» в 1993 году вместе с Жаном Рено и Кристианом Клавье, где он сыграл безумного от ярости повара ресторана

Актриса и режиссер Кэтрин Маршал почтила его в своем Твиттере.

«Мы так много смеялись вместе. Я надеюсь, что ты найдешь друзей, которые будут смеяться там, наверху. Мы здесь сейчас не слишком много смеемся, но не волнуйтесь, это вернется», - написала она.

Disparition du comédien #ThierryLiagre à l'âge de 68 ans. On avait pu le voir dans bon nombre de films parmi lesquels "La Soupe aux Choux", "Les Visiteurs" ou "Les Rivières Pourpres 2". Il avait également joué dans la série "Les Vacances de L'Amour". #RIPThierryLiagre pic.twitter.com/zYKghr6RfF — Cinephemeride [Fabrice] (@Cinephemeride) August 18, 2021

Уход актера опечалил многочисленных его поклонников.

"Примите наши соболезнования", "Мои искренние соболезнования, он остался с ангелами, он был очень добрым и очень смелым человеком", "Он был талантливым актером, который заставил нас смеяться. Пусть покоится с миром", - пишут в Сети.

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