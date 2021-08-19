На 69-м году жизни скончался известный актер французских комедий Тьерри Лиагр
Об этом сообщило актёрское агентство SB Talents на своей странице в Twitter.
«Его талант, его доброту и его смех запомнит каждый, кто встречал его», - говорится в сообщении.
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Лиагр известен ролями в комедиях «Банзай», «Суп из капусты», «Откройте, полиция! 2», «Тотальная слежка».
Тьерри Лиагре также сделал себе имя в фильме «Пришельцы» в 1993 году вместе с Жаном Рено и Кристианом Клавье, где он сыграл безумного от ярости повара ресторана
Актриса и режиссер Кэтрин Маршал почтила его в своем Твиттере.
«Мы так много смеялись вместе. Я надеюсь, что ты найдешь друзей, которые будут смеяться там, наверху. Мы здесь сейчас не слишком много смеемся, но не волнуйтесь, это вернется», - написала она.
Уход актера опечалил многочисленных его поклонников.
"Примите наши соболезнования", "Мои искренние соболезнования, он остался с ангелами, он был очень добрым и очень смелым человеком", "Он был талантливым актером, который заставил нас смеяться. Пусть покоится с миром", - пишут в Сети.
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет.