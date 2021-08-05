Оборвалась жизнь яркого представителя кино
1 августа в родном Дубровнике умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович. Актер скончался ровно через два месяца после своего 96-летия.
Об этом сообщают Novosti.
Он родился 1 июня 1926 года в Дубровнике, свою актерскую карьеру начал в конце 1940-х годов на театральной сцене. Он сыграл несколько замечательных ролей в театре, а также на телевидении и в кино. Кроме того, он поставил несколько спектаклей в Дубровнике.
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Самая известная роль - Бриц в популярнейшем сериале 70-х "Наш городок", рассказывающем о жизни небольшого прибрежного хорватского города в период до и после Второй мировой войны.
Также он успел снятся в сериалах "Чужой", "Что мы в этом мире" и "Наше местечко", а также в фильмах "Либертас", "Настроенные мертвецы", "На террасе", "Операция Тициан" и многих других.
Пользователи сети выражают свое сочуствие в многочисленных постах: "Это невозможно, мое сердце разбито", "Прощай, упокойся с миром Господним", "Замечательный был человек, соболезнования семье", "Мужчина неподражаемого таланта".
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.