Внезапно мир кино облетела трагическая весть

Индийский актер-ветеран Анулам Шийям умер в возрасте 63 лет 8 августа в Мумбаи. Он славился на весь мир колоритными ролям злодеев, которых мастерски воплощал на экранах.

Об этом сообщает Times of India.

"Нам будет очень не хватать его. Никто не сможет сыграть роль Тхакура Саджана Сингха лучше, чем он, он всегда будет в нашем сердце. RIP", - написал в Твиттер актер Кришна Сингх.

Несколько дней назад он был госпитализирован по поводу проблем с почками и находился в отделении интенсивной терапии. Его состояние ухудшилось и через несколько дней тот не мог самостоятельно дышать, потому его перевели аппарат ИВЛ. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.

Известно, что в марте прошлого года актера также госпитализировали из-за серьезных проблем с почками. Его брат даже обратился за денежной помощью, поскольку они изо всех сил пытались оплатить больничные счета. После выздоровления актеру пришлось регулярно проходить диализ, но он продолжал активно сниматься в кино.



Карьеру Анулам Шийям начал в 90-х с "Маленького Будды" Бертолуччи. На его дальнейшем счету - десятки кинокартин и телешоу: "Душман", хоррор фэнтези Рассела Малкахи "Проклятие гробницы Тутанхамона", сериал "Кришна Чали Лондон", "Миллионер из трущоб" Бойла.

Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.

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