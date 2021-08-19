У Харкові готові прийняти біженців з Афганістану

Про це заявили в громадських організаціях, які об'єднують колишніх жителів республіки, передає "Канал 24".

Президент Хафіз Дарбарі ОО розповів, що люди в Афганістані бояться за своє життя і намагаються покинути територію Афганістану .

"Тому що така ситуація, що правил гри немає", - зауважив Дарбарі.

Відомо, що переселенці створили в Харкові міську асоціацію афганських громадян ще 25 років тому, під час чергового конфлікту в Афганістані і чергової хвилі міграції.

До слова, українському літаку вдалося полетіти з Кабула забравши 79 пасажирів, оскільки він знаходився на дальній стоянці, до якої не змогли добігти панікуючі люди.

Про це на правах анонімності розповіла пасажирка рейсу, яка три роки була співробітницею аеропорту.

Вона підтвердила, що парк літаків знаходиться в аеропорту, а натовп людей його руйнував. Співробітниця розповіла, що допомогла представникам України сформувати списки людей, яким необхідна Евакуація.

Жінка додала, що оскільки місто перекрили, у людей було мало шансів потрапити в аеропорт для евакуації.

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