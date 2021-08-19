В Харькове готовы принять беженцев из Афганистана

Об этом заявили в общественных организациях, которые объединяют бывших жителей республики, передает "Канал 24".

Президент Хафиз Дарбари ОО рассказал, что люди в Афганистане боятся за свою жизнь и пытаются покинуть территорию Афганистана .

"Потому что такова ситуация, что правил игры нет", – заметил Дарбари.

Известно, что переселенцы создали в Харькове городскую Ассоциацию афганских граждан еще 25 лет назад, во время очередного конфликта в Афганистане и очередной волны миграции.

К слову, украинскому самолету удалось улететь из Кабула забрав 79 пассажиров, поскольку он находился на дальней стоянке, до которой не смогли добежать паникующие люди.

Об этом на правах анонимности рассказала пассажирка рейса, которая три года была сотрудницей аэропорта.

Она подтвердила, что парк самолетов находится в аэропорту, а толпа людей его разрушала. Сотрудница рассказала, что помогла представителям Украины сформировать списки людей, которым необходима эвакуация.

Женщина добавила, что поскольку город перекрыли, у людей было мало шансов попасть в аэропорт для эвакуации.

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